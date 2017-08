Rentrée culturelle à Te fare tauhiti nui

Des ateliers créatifs au tressage, en passant par l’éveil corporel, le reo tahiti et même le japonnais… Les quinze intervenants de la Maison de la culture proposent une vingtaine d’ateliers et de cours pour cette rentrée.

Depuis plus de dix ans, la Maison de la culture propose des cours et des ateliers aux plus jeunes comme aux adultes. Pour cette rentrée, l’établissement a reconduit notamment ses cours de yoga, de cosmologie polynésienne et de théâtre. Mais la Maison de la culture innove également en proposant aux enfants un atelier créatif, des cours d’anglais, de chant et de japonais. Akari Okamune est japonaise qui vit au fenua depuis près de dix ans. Une trentaine d’adulte, souvent intéressés par les voyages ou le business, a déjà suivi le cours de langue qu’elle dispense depuis 2015. Pour cette rentrée, le cours est également disponible pour les enfants à partir de 8 ans. L’objectif étant de permettre aux enfants d’apprendre à lire un livre simple et d’écrire une courte rédaction. Et pour Akari, l’apprentissage de la langue doit être ludique.

Pour les adultes, les cours d’anglais, de musique traditionnelle et l’atelier spécial matahiapo sont les nouveautés de la rentrée. Marie Ruaud tient le nouvel atelier de tressage de pandanus. Elle a suivi une formation d’intervenante artistique et culturelle au Centre de Tjibaou à Nouméa. Elle y a également tenu des ateliers de tressage pour les enfants et les adultes. En juillet, elle a renouvelé l’expérience, cette fois-ci à la Maison de la culture avec des enfants qu’elle a trouvés très intéressés.

Des rénovations pour plus de confort

Un vent de modernité souffle sur la Maison de la culture. Après la bibliothèque des enfants et le Petit théâtre, c’est au tour au Grand théâtre de faire son lifting. Le revêtement, l’armature et le rembourrage des 822 sièges de la salle de spectacle ont été modernisés. La bâche de couverture de la scène Te mana a aussi été changée, ainsi que tout le système de diffusion sonore de To’ata. De quoi apporter un peu plus de confort pour les spectacles à venir !

Pratique :

Les cours et les ateliers à l’année sont à 1 420 Fcfp pour les enfants ou les étudiants, 1 700 Fcfp pour les adultes et 1 020 Fcfp pour les matahiapo.

Les tarifs sont dégressifs pour les couples et les familles

Renseignements au 40 544 536 ou sur www.maisondelaculture.pf

Rentrée des cours la semaine du 28 août