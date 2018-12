Les femmes à l’honneur dans la sélection du Fifo 2019

La 16ème édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo) va se dérouler du 2 au 10 février prochain à la Maison de la culture. L’Afifo a dévoilé jeudi matin d’une part la composition du jury, très professionnel cette année, présidé par l’auteur et historien, Carl Aderhold. Et d’autre part, le contenu des 13 films documentaires en compétitions dans lesquels la femme -les femmes- prennent une place importante.

Pour l’édition 2019 du Fifo, le jury de sélection a dû faire le tri parmi 170 films reçus dont la majorité en provenance d’Australie (55), de France (28), de Nouvelle-Zélande (27) ou encore de Polynésie (24). Mais aussi bien au-delà de l’Océanie avec l’Irak, l’Afghanistan ou encore la République Tchèque.

Finalement, les aficionados du Fifo auront l’occasion de découvrir, du 2 au 10 février prochain, 13 films documentaires en compétitions, 15 hors compétitions, 10 dans la catégorie Plus d’Océanie et 11 court-métrages. Une sélection qui traite souvent de la préservation de la tradition et d’environnement. Mais cette année, les réalisateurs ont donné une place particulière aux femmes océaniennes, comme ce documentaire sur l’équipe féminine de rugby de Samoa, celui sur les femmes tatoueuses et tatouées de Nouvelle Zélande ou encore celui sur la vie d’une pêcheuse polynésienne. Le film australien The Song Keepers a particulièrement marqué l’un des membres du jury de sélection, Marie-Noëlle Frémy.

Du côté du jury de la compétition, la quasi-intégralité de l’Océanie est représentée avec la directrice de Good Pitch Australia Malinda Wink, la coréalisatrice du documentaire néo-zélandais primé l’année dernière Making Good Men Manukaroa Anderson, la productrice hawaiienne Leanne Ferrer, le réalisateur calédonien Jacques-Olivier Troupas, le producteur local Hervé Boitelle et la chef de troupe Tiare Trompette. La présidente de l’Afifo, Miriama Bono, a dévoilé le nom du président du jury.

Le jury du Fifo sera donc très professionnel cette année. Une volonté de l’organisation de se « recentrer sur ces racines ».

Quatre prix seront remis par le jury : le Grand Prix et trois prix spéciaux à la discrétion du jury. Le public devra également décerner trois prix : le prix du public, le prix de la fiction et le prix du court-métrage.