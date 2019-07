La jeune association Mana’Art se donne pour but la promotion du spectacle vivant local, en provoquant des rencontres entre artistes sur une « scène partagée » au musée James Norman Hall de Arue. Une nouveauté au fenua qui, espère l’association, deviendra un lieu de rencontres créatives au carrefour de plusieurs pratiques artistiques.

« L’association est née de mon désir de voir un peu plus de production locale, et surtout de proposer un espace scénique et de permettre aux artistes, professionnels mais surtout amateurs, d’avoir un lieu d’expression, explique Maud Isorez Blin, la créatrice de Mana’Art. Il y a peu de lieux pour les artistes, car l’art n’est pas subventionné ».

Le 14 août, l’association inaugure son concept au musée James Norman Hall, avec « Fragments mêlés » qui conjuguera de courts extraits en danse, musique, chant, lecture de textes. Si le programme n’est pas tout à fait finalisé, Maud attend déjà une dizaine d’artistes pour une heure de spectacle. On pourra voir, par exemple, le solo de danse tahitienne qu’une jeune fille a présenté au Bac, une lecture théâtrale, et un duo contrebasse-voix, à qui Mau a proposé de rencontrer deux danseurs de hip-hop, « s’ils trouvent des affinités, on aura peut-être une proposition croisée. »

Maud ne veut pas se limiter aux seuls arts de la scène : elle envisage aussi la participation de graffeurs, par exemple, du moment que la performance est en « live ». Deux autres dates sont prévues, le 7 septembre et le 12 octobre.

L’entrée est gratuite, mais sur réservation à partir de la page Facebook ManA’Art.