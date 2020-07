Les Kiwis voteront-ils pour la légalisation du cannabis récréatif ?

Plus que deux mois avant les élections législatives en Nouvelle-Zélande, à l’occasion desquelles deux référendums seront proposés : le premier sur la légalisation de l’usage récréatif du cannabis et le second sur la fin de vie médicalement assistée. Si 64% des sondés néo-zélandais se disent favorable au texte sur la fin de vie, pour le cannabis seulement 43% de l’opinion publique se déclare en faveur du « oui ».

En 2017, l’accord électoral entre le Labour Party (travailliste) et le Green Party (écologiste) comportait l’organisation d’un referendum sur la légalisation de la production et de l’usage personnel du cannabis.

À l’heure actuelle, la détention de cannabis est illégale en Nouvelle-Zélande. Jusqu’à 14 grammes, la justice considère qu’il s’agit d’un usage personnel, passible d’une peine maximale de 3 mois de prison ou d’une amende de 500 dollars NZ. La culture du cannabis peut être punie par des peines de prison allant jusqu’à 7 ans, sa revente par des peines allant jusqu’à 8 ans de prison. Depuis décembre 2018, les patients en phase terminale ne sont plus concernés par la réponse pénale.

En cas de « oui », la culture de 2 plants et la détention de 14 grammes de cannabis pourraient être autorisées

En mai dernier, le gouvernement a mis les dernières touches au projet de loi, et les électeurs devront dire en septembre si oui ou non, ils soutiennent le projet de loi intitulé « législation et contrôle du cannabis ». Ce projet de loi fixe l’âge minimum à 20 ans pour la détention ou l’achat de cannabis ; l’achat sera limité à 14 grammes par jour ; toute personne de plus de 20 ans aura le droit de cultiver sur sa propriété deux plants de cannabis pour son usage personnel (dans la limite de 4 plants par foyer) ; la publicité sur le cannabis et ses dérivés sera interdite, ainsi que la vente en ligne ; la consommation sera limitée aux résidences privées et aux établissements titulaires d’une licence d’État ; la teneur en THC sera limitée par les autorités.

En cas de victoire du « oui », il faudra ensuite que le parlement néo-zélandais vote sur ce projet de loi pour en faire une réalité.

Les Maori trois fois plus susceptibles d’être arrêtés et condamnés

Un rapport de la conseillère scientifique de Jacinda Ardern, Juliet Gerrard, pointe que les Maori ont trois fois plus de risques que les non-Maori d’être interpellés et condamnés pour des délits liés au cannabis : « Les Maori ont supporté l’essentiel d’une répression policière biaisée. (…) La légalisation du cannabis pourrait avoir d’importantes implications positives pour l’équité sociale, particulièrement pour les Maori. » En revanche, le rapport note que les conséquences en termes de santé publique pourraient être plus lourdes pour cette communauté dont l’accès aux services de traitement des addictions est moins bon.

43% de l’opinion publique en faveur du « oui » au cannabis légal

Un sondage récent réalisé par Research NZ montre le « oui » à 43% et le « non » à 37%. Dans la tranche d’âge 18-24 ans, le « oui » est en tête avec 57%. Un autre sondage récent montre que 68% des Néo-Zélandais souhaitent que les revenus du cannabis légal soient fléchés vers les services de santé. Des revenus estimés, pour une taxe à 25%, à plus de 70 millions de dollars NZ par an ( 4,8 milliards de Fcfp). L’ancienne Première ministre, Helen Clark, s’est prononcée aussi en faveur de la légalisation. Des voix se sont également élevées dans la police en faveur du « oui », estimant que le combat contre le cannabis mobilise trop de ressources et de temps des forces de l’ordre et du système judiciaire.

64% pour le suicide médicalement assisté

Autre referendum prévu le 19 septembre, celui sur la fin de vie : le texte de loi proposé permettrait aux patients en phase terminale de demander une mort médicalement assistée. Le sondage de Research NZ donne 64% au « oui », 18% au « non », et 16% d’indécis ou de « ne sait pas ».