Les parcs Paofai et Aorai Tini Hau rouvriront le 1er mai

Restés fermés pendant toute la période du confinement, les parcs publics Paofai et Aorai Tini Hau vont rouvrir ce vendredi 1er mai. Ces parcs devront toutefois faire l’objet d’un grand nettoyage.

Ainsi, le service des parcs et jardins assure actuellement le nettoyage et la désinfection des parcs Paofai, à Papeete, et Aorai Tini Hau, à Pirae, qui étaient fermés ces dernières semaines pendant la période de confinement. L’objectif étant de permettre à la population de bénéficier à nouveau de ces espaces publics.

Le communiqué du Pays précise que la réouverture de ces espaces publics est ainsi fixée au vendredi 1er mai, à partir de 6 heures du matin. Toutefois, en raison des gestes barrières qui doivent continuer à être appliqués, il ne sera pas possible d’y pratiquer, jusqu’à nouvel ordre, des sports collectifs et tout rassemblement ou regroupement demeure également interdit.

Par ailleurs, les aires de jeux pour enfants ainsi que les espaces de work-out resteront également fermés au public.