Une montée des eaux jusqu’à deux mètres

Le site scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America révèle que la fonte du Groenland et de l’Antarctique pourrait provoquer une montée des eaux allant jusqu’à plus de deux mètres de haut. Une hypothèse, qui selon les experts qui ont mené cette enquête, n’est pas à exclure. Selon eux d’ici 2100, il est fort « plausible » que le réchauffement climatique atteigne les 5 degrés. Conséquence, « l’élévation future du niveau de la mer menace sérieusement la viabilité des communautés côtières », estiment les experts. Mais plus grave encore, le glaciologue à l’Université de Bristol et auteur de cette étude Jonathan Bamber affirme que « les petites îles du Pacifique seraient inhabitables ».

La perte de 1,19 millions de km2 de terres

Cette montée des eaux aurait pour conséquence la perte de 1,79 millions de km2 de terres et le déplacement de 187 millions de personnes d’ici 80 ans. Les experts considèrent qu’il y aura « de profondes conséquences pour l’humanité ». D’ailleurs les scientifiques expliquent que ces dernières années, le niveau de la mer au niveau mondial a augmenté à « un rythme accéléré (…) et menace les communautés et les écosystèmes côtiers du monde entier ».