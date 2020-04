Les résidents polynésiens bloqués en métropole seront rapatriés au cours du mois de mai

Le ministre de la Santé Jacques Raynal l’a annoncé ce soir depuis le CHPF : un premier groupe de résidents polynésiens pourra rentrer lors de la prochaine rotation de continuité territoriale, qui devrait revenir de Paris au tout début du mois de mai. Ils seront soumis à une quatorzaine obligatoire, dans un lieu dédié.



Ils seraient environ 180 d’après un collectif monté sur Facebook, jusqu’à 320 selon le ministère des Outre-mer. Les résidents polynésiens bloqués en métropole par la suspension du trafic aérien tentent de se faire entendre depuis plusieurs semaines. Un sujet plusieurs fois abordé par les autorités du Pays, qui ont toujours affirmé que la protection et l’isolement du fenua devait primer. Le président Édouard Fritch, qui s’était montré ferme sur la question, avait toutefois accepté que les personnes en retour d’évacuation sanitaire puissent embarquer sur les vols de continuité territoriale vers Tahiti. Un départ qui était encouragé par les autorités nationales, qui cherchent à libérer un maximum de lits dans les hôpitaux.

Ces évasanés devraient être une trentaine, en comptant leur accompagnants, à bord du Paris – Tahiti qui doit atterrir mercredi, a annoncé ce lundi le ministre de la Santé Jacques Raynal. Plusieurs cas de coronavirus ayant été détecté parmi ces personnes, tous ont dû présenter un certificat médical et un test de dépistage au Covid – 19 négatif avant d’embarquer.

La Délégation de la Polynésie gérera les retours

Mais le responsable a aussi confirmé que les autres résidents polynésiens bloqués, ceux qui ont voyagé vers l’Europe pour des raisons familiales, professionnelles, touristiques ou étudiantes, pourraient commencer à rentrer. Ils seront acceptés dans le prochain vol retour de continuité territoriale, qui devrait selon toute vraisemblance avoir lieu dans les premiers jours du mois de mai. Et dans les rotations suivantes, jusqu’à ce que tout ces Polynésiens soient rentrés. Ces vols, qui priorisent le fret d’urgence, et dans lesquels les règles de distanciation sociale doivent être respectées, n’embarqueraient que 100 à 110 passagers à la fois. Le retour des résidents bloqués pourraient donc s’étaler sur toute une partie du mois de mai. C’est la Délégation de la Polynésie à Paris, auprès de laquelle tous les étudiants et résidents polynésiens sont invités à se signaler, qui devra établir la liste des personnes à embarquer sur chaque vol.

Autre précision de Jacques Raynal : les personnes choisies devront être testées et subir une quatorzaine stricte à leur arrivée en Polynésie. Pas à leur domicile : la quatorzaine devrait être organisée dans un lieu dédié, qui n’a pas été précisé pour le moment. « Nous sommes à même de les accueillir à condition de ne pas être submergés par le nombre », a pointé le ministre de la Santé. Comme les évasanés de retour cette semaine, les futurs rapatriés devront signer un document attestant qu’ils acceptent de se conformer à ces règles. La fin de la galère n’est donc pas pour tout de suite pour les « naufragés ».