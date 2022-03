Les retraités du Sdiraf révisent leur position sur la TVA sociale

Opposés il y a un mois à la TVA sociale, Émile Vernier et le Sdiraf dont il est le président font machine arrière. Ils se déclarent désormais favorables à cette TVA qui doit sauver les caisses de la PSG. Estimant que la TVA sociale a été « décidée sans avoir vraiment été explicitée », Émile Vernier organisait samedi une réunion à laquelle le ministre de l’Économie et des Finances, Yvonnick Raffin, était convié afin qu’il explique les tenants et aboutissants de cette nouvelle taxe.

En général les retraités ont leur avenir derrière eux, leur vie professionnelle est achevée et leur seul souci devrait être de couler des jours heureux. Mais ça, c’était avant. Avec la crise qui s’installe, ils s’inquiètent de savoir si les retraites vont continuer à être versées. D’autant que l’inflation tape à nos portes. Voila le pourquoi de cette réunion du Sdiraf ce samedi, à laquelle Yvonnick Raffin, ministre de l’Économie et des Finances, était convié.

Il y a un mois, Emile Vernier, président du Sdiraf (Syndicat de défense des intérêts des retraités actuels et futurs ) et ses troupes étaient opposés à la TVA sociale : « on se doutait bien que cela allait augmenter les prix, et comme les retraités n’ont pas été augmentés depuis 2013, inutile de dire qu’aujourd’hui, ce sont les retraités qui vont être les dindons de la farce. » Aujourd’hui il l’avoue, « on était opposé sans savoir vraiment ce qu’il y a derrière cette TVA, vu que l’on participe à aucune commission, ni réunion institutionnelle. » Il a suffi d’une rencontre avec le ministre de l’Économie et des Finances Yvonnick Raffin pour qu’Émile Vernier se mute en défenseur de la TVA sociale. « On a été reçu durant deux heures par le ministre et en sortant de là, il nous a convaincus. Aujourd’hui on peut dire que s’il n’y a pas de TVA sociale, ca sera une diminution totale de toutes les prestations de la CPS. (..) Tout cela baissera puisqu’il aura plus assez d’argent. On ne peut pas continuer comme cela. »

Émile Vernier a aussi demandé une revalorisation des pensions de retraite, pour l’heure restée sans réponse. « D’abord il faut savoir que s’il y a une revalorisation des retraites, j’en ai parlé avec le ministre, ce ne sera qu’au niveau de la tranche A (…) mais j’ai l’intention de demander d’étudier un système qui permet de revaloriser d’abord les petites retraites, ceux qui touchent l’équivalent d’un smig par exemple, si je suis invité aux négociations qui se tiendront mardi. »

« Je suis là pour les écouter, je vais échanger avec eux et tenter d’apporter des solutions pour la situation des retraités. J’ai été directeur de la CPS et donc je comprends leurs inquiétudes. » assure Yvonnick Raffin. Comme il fallait s’y attendre il n’a pas été question que de retraites, mais aussi des PPN, du coût de la vie, des hydrocarbures mais aussi d’une question à laquelle une journée ne suffirait pas à répondre, « comment en est-on arrivé là ? »