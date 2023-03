Les Tahitiens en forme au XTerra de Rotorua

L’édition 2023 du Xterra Rotorua Festival a réuni près de 2000 coureur ce weekend. Parmi eux, une dizaine de Tahitiens alignés sur l’épreuve du triathlon longue distance. Thomas Lubin, Toanui Gobrait, Yoann Hotellier et Richard Bernard montent tous le podium dans leur catégorie.

Le drapeau polynésien a flotté sur la Nouvelle-Zélande vendredi à l’occasion de l’édition 2023 du Xterra Rotorua Festival. Pas moins de dix Tahitiens ont pris le départ vendredi du triathlon L, une épreuve aussi physique que technique avec 1000 mètres de natation dans le « Blue lake », 26 km de VTT et 11 km de trail dans le relief volcanique des alentours. Parmi les 160 coureurs de cette épreuve reine, plusieurs grosses pointures du triple effort nature comme le jeune Jack Moody qui termine en tête de l’épreuve avec un chrono de 2h06 ou encore le spécialiste Sam Osborne, double vainqueur du Xterra Tahiti, et qui termine deuxième à Rotorua en 2h09.

Des « pro » aux côtés desquels les triathlètes amateurs ont tenté de se faire une place. Avec succès côté tahitien. Tous les athlètes du fenua alignés sur la course ont franchit l’arrivée et quatre ont réussi décroché un podium dans leur catégorie. Thomas Lubin, premier polynésien en 2h26, finit 10e au général, 3e chez les non-professionnels, et surtout premier de la catégorie amateur 30-34 ans. « On a eu de la chance avec la météo, le parcours de VTT était vraiment fantastique, on a pu s’amuser comme des gamins » explique le triathlète de Kona Tri, pour qui ce sont désormais les Jeux du Pacifique – et leurs courses qualificatives – qui sont en ligne de mire.

Cinq petites minutes plu loin, Toanui Gobrait, 15e au scratch, prend la médaille d’argent dans la même catégorie. Chez les 45 – 49 ans Yoann Hotellier (2h38), 24e au général monte sur la deuxième marche alors que Bernard Richard se classe troisième chez les 55 – 59ans. À noter également la belle performance de Heimanu Boosie qui se hisse dans le top 30 de l’épreuve. Des belles performances qui ont aussi permises à Lubin, Gobrait et Hotellier de décrocher leur qualification pour les mondiaux de Xterra qui auront lieu en septembre en Italie. En attendant de pouvoir affronter les autres qualifiés du circuit mondial Xterra, ces mordus de triathlon se préparent désormais à s’aligner sur l’épreuve du « Duathlon vert » organisé par le club Kona Tri ce dimanche 19 mars.