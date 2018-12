Les tarifs du haut débit aux Marquises et aux Tuamotu

Le câble sous-marin à haut débit Natitua a officiellement été mis en service mardi matin pour les habitants des Tuamotu et des Marquises. L’OPT et Vini ont dévoilé les offres d’abonnements proposés pour les abonnés des îles éloignées : de 6 100 Fcfp à 14 900 Fcfp. Des prix identiques à ceux proposés à Tahiti et Moorea.

« La promesse est tenue, la mise en service de Natitua a bien été faite avant Noël », s’est réjoui mardi matin, le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin, à l’occasion de la mise en service officielle du câble dans les Tuamotu et les Marquises. Le moment pour l’OPT et Vini de présenter les abonnements disponibles pour les abonnés des îles éloignés. L’offre de départ est à 6 100 Fcfp avec 4 Mb/s d’Internet en ADSL. Puis il y a trois offres multiplay, c’est-à-dire internet, télé et téléphone, allant de 9 900 Fcfp à 14 900 Fcfp pour 8 Mb/s en ADSL, 10 Mb/s et 30 Mb/s en VDSL ou fibre. Des offres identiques à celles proposées aux îles desservies par Honotua, comme le rappelle Jean-François Martin.

Dix autres îles – Tikehau, Faaite, Ahe, Apataki, Takapoto, Amanu, Ua Pou, Ua Huka, Tahuata et Fatu Hiva – seront raccordées aux faisceaux hertziens dans le courant du premier semestre 2019.

Pour l’occasion, une vidéoconférence géante a été mise en place avec quelques-unes des dix îles desservies par le câble sous marin à haut débit : Mahini, Hiva Oa, Nuku Hiva, Makemo, Takaroa, Hao, Rangiroa et Kaukura. Il ne manquait que Fakarava et Arutua.

A l’écran, les maires des différentes îles qui attendaient avec impatience l’arrivée du haut débit. Pour autant, aux Marquises notamment, on s’inquiéte déjà de l’accessibilité dans certaines vallées. L’OPT travaille à une solution.

Présent à Papeete, la maire de Takaroa, Teapehu Teahu, s’est réjouie des possibilités logistiques qu’offre le haut débit pour les communes associées.