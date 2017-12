L’humoriste Jarry présente « Atypique » à Tahiti

L’artiste Jarry se produira les 29 et 30 mars prochain sur le motu de l’Intercontinental, à l’invitation de SA Production et Radio 1, pour présenter son one-man-show « Atypique ». Au programme une plongée dans la recherche d’emploi… Du 100 % vécu par l’humoriste !

Impossible d’être passé à côté du phénomène Jarry. Depuis quelques années, l’humoriste squatte les écrans télé et les ondes radios, notamment sur France 2 avec « Comment ça va bien ? », TF1 et « Vendredi tout est permis », et sur Europe 1 dans « La cour des grands ». Jarry a su séduire le public avec sa gestuelle, ses mimiques et sa répartie. Il faut dire que l’artiste a été à bonne école, puisqu’il a débuté par la danse avant de rejoindre la compagnie de théâtre Entrée de jeu où il a appris à maîtriser l’observation de la société et l’improvisation. Après quelques petites apparitions au cinéma, Jarry s’est lancé dans le one-man-show en 2013 avec « Atypique ».

Depuis, le spectacle n’a pas arrêté de tourner. Un succès dû au sujet abordé par l’humoriste qui concerne tout le monde : la recherche d’emploi. C’est d’ailleurs à Pôle Emploi (l’équivalent du Sefi en métropole, NDLR), où on lui a proposé une formation de boucher, que Jarry a eu l’idée d’« Atypique ». Et pour rendre le spectacle le plus vrai possible, Jarry a vraiment testé tous les métiers qu’il évoque, de caissier à policier, du GIGN à la majorette en passant par maitre nageur et même prêtre ou boucher. Ce voyage plein de drôlerie à la quête d’un emploi est aussi un message sur l’importance d’être différent. Ce message, Jarry le portera auprès du public polynésien lors de deux représentations, les 29 et 30 mars, dans le cadre du motu de l’Intercontinental.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne à partir de 6 500 Fcfp.