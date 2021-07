L’Italie remporte l’Euro aux tirs au but !

L’Italie est sacrée championne d’Europe grâce à son succès en finale aux tirs au but (1-1 a.p., 3 t.a.b à 2) face à l’Angleterre, dimanche soir à Wembley. Le gardien Gianluigi Donnarumma a été décisif en repoussant deux tirs au but, permettant aux Italiens de remporter un deuxième titre dans la compétition après 1968.

L’Italie est au paradis, l’Angleterre est encore maudite ! La Squadra Azzurra a remporté l’Euro au bout de la nuit et du suspense, dimanche soir en battant l’Angleterre aux tirs au but (1-1 a.p., 3 t.a.b à 2) à Wembley. Gianluigi Donnarumma, le futur gardien du PSG, a été le héros italien en sortant deux tirs au but, dont celui qui offre le titre sur une frappe de Bukayo Saka. La Nazionale décroche ainsi son deuxième championnat d’Europe, après celui de 1968, marquant une incroyable et spectaculaire résurrection après son absence au Mondial 2018.

A l’inverse, la déception est terrible pour les Anglais, encore une fois battus dans une séance de tirs au but, qui plus est dans leur antre de Wembley, à Londres. Trois joueurs entrés en jeu (Rashford, Sancho et Saka) ont raté leur tir, un véritable crève-cœur pour tout un peuple. L’Angleterre n’a toujours pas remporté le moindre trophée depuis la Coupe du monde en 1966, à domicile. Une éternité.