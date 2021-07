10 après, Temanava retrouve l’élite

Le club de Temanava s’est largement imposé, ce samedi au stade Pater contre Manu Ura (5-0). Une victoire synonyme de montée en L1 pour les joueurs de Moorea.

Dix longues années que le club de Moorea attendait ça : Temanava va retrouver l’élite du football tahitien l’an prochain ! Pour y parvenir, les rouges et noirs devaient passer par un match de barrage contre Manu Ura. Les joueurs de Temanava ont écrasé la formation de Paea, sur le score de 5-0. Une joie immense pour le club, les joueurs et les supporters, comme l’explique Pierre Vahine, président de Temanava : « On ne peut que se réjouir depuis le temps qu’on l’attendait. La partie a été totalement dominée par l’équipe. » Il rajoute : « Le score est large mais ce succès, nous le devons à notre travail ».

« On a encore des ambitions »

La montée est donc acquise pour les rouges et noirs. À présent, les dirigeants pensent déjà à l’avenir et à la saison prochaine. « Pour notre retour en première division, nous voulons finir sur le podium, on veut y croire », explique le président du club.

À noter qu’il y aura deux clubs de Moorea la saison prochaine en ligue1, Tiare Tahiti a également validé son ticket pour la première division.