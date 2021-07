L’Office français de la biodiversité lance deux nouveaux appels à projet

L’Office français de la biodiversité (OFB) lance deux appels à projet « REMHOM » et « MobBiodiv » pour la restauration d’écosystèmes en milieux humides pour l’un et en milieu terrestres secs pour l’autre. Ces deux dispositifs sont à destination des associations, communes et services publics polynésiens.

Voici un moyen de réaliser des actions concrètes en faveur de la biodiversité. Environ 238 millions de francs en tout pour les milieux humides et 57, 27 millions de francs pour les milieux terrestres secs. Ce sont des aides plafonnées à 80% des dépenses pour des projets d’une durée maximale de 36 mois.

Il est conseillé aux porteurx de projet de se rapprocher de la Délégation territoriale de l’OFB en Polynésie française pour le montage de son dossier. Elle était auparavant connue en Polynésie française en tant qu’Agence des aires marines protégées (AAMP), puis Agence française pour la biodiversité (AFB).

REMHOM : Restauration écologique des milieux humides en Outre-Mer

Cet appel à projet porté par la direction des Outre-Mer vise des projets concernant la qualité, la circulation et la fonction de l’eau par exemple. Mais également des projets touchant la prévention des inondations, l’adaptation au changement climatique et à ses effets et au lien entre les exploitations agricoles et le milieu naturel.

Chaque projet pourra recevoir entre 1,19 et 23,8 millions de francs. Les inscriptions sont à déposer avant le 8 septembre 2021 pour une annonce des lauréats en octobre.

MobBiodiv’ 21 : Restauration écologique des milieux terrestres

Ce deuxième appel à projets est porté à la fois par l’OFB et des crédits du plan France Relance. Protection ou restauration des habitats d’espèces de milieux terrestres secs, restauration de sols affectés par une activité agricole : les exemples d’actions à entreprendre ne manquent pas.

Cette fois-ci chaque projet pourra recevoir entre 1,19 et 35,79 millions de francs. Les inscriptions sont à déposer avant le 22 septembre 2021 pour une annonce des lauréats en décembre.

Contacts Délégation territoriale de l’OFB [email protected] – 40 54 29 77 – 87 33 55 34 Franck CONNAN, délégué territorial : [email protected] – 40 54 29 75 Sonia BONGAIN, chargée de mission : [email protected] – 40 54 29 77 Manon SANGUINET, chargée de mission : [email protected] – 40 54 29 73

