L’union patrons et syndicats, c’est pas encore ça

Les syndicats des salariés et des patrons se sont réunis une nouvelle fois, ce vendredi. Et à nouveau, ils n’ont pas réussi à établir une position commune contre la réforme de la PSG proposée par le Pays, lundi dernier. Mais il y a des avancées, d’après la CSTP et le Medef. Une nouvelle réunion est prévue lundi, au CESC.

Pour la deuxième fois en deux jours, les syndicats de salariés et de patrons se sont réunis autour d’une même table, au siège du Medef. Objectif : adopter une position commune contre les textes de la réforme de la Protection sociale généralisée (PSG) présentés lundi par le gouvernement. L’idée était d’envoyer une réponse ce vendredi soir au gouvernement, mais les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre. « On est arrivé à la moitié », estime Mahinui Temarii, de la CSTP. De son côté, Olivier Kressmann, du Medef, semble abandonner l’idée d’un « consensus complet ». Il estime, en revanche, qu’un « consensus maximum » pourra être trouvé.

Il y a des progrès concernant la retraite. Pour les syndicats de salariés, il est essentiel de maintenir l’âge de départ à la retraite à 60 ans. Côté patronat, « il y a des réserves, mais ils ont accepté une ouverture », rapporte Mahinui Temarii. Olivier Kressmann confirme « être ouvert », mais pour le patron du Medef, il est nécessaire de s’entendre sur la notion de solidarité. « Ça veut dire qu’on raisonne sur une notion de fiscalité au premier Fcfp sur l’ensemble des revenus. Le monde du travail ne peut pas continuer à financer tout dans tous les sens », estime-t-il.

Les syndicats des salariés et des patrons vont se retrouver lundi, en fin d’après-midi, pour terminer de rédiger leur synthèse et la présenter au gouvernement.