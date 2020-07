Marama Vahirua et ses Aiglons rechaussent les crampons (vidéo)

L’ancien joueur de football polynésien, Marama Vahirua, est de retour dans son ancien club métropolitain, l’OGC Nice. Mais cette fois en tant qu’entraîneur adjoint pour les U19. Ils ont retrouvé le terrain pour leur première séance d’entraînement post-covid.

C’est officiel, Marama Vahirua est de retour à Nice. Mardi, il a pris part au premier entrainement post-confinement de l’équipe des U19 des Aiglons, en tant qu’adjoint de l’entraineur Emerse Faé, comme le rapporte le site internet de l’OGC Nice.

Un retour presque à la maison pour l’ancien attaquant qui avait fait les beaux jours du club durant trois ans. Après être passé par la Fédération tahitienne de football en tant que directeur technique pour la présidence de l’AS Dragon, Marama Vahirua va s’atteler à former la nouvelle génération du club niçois. Il sera aussi chargé d’animer des séances spéciales avec tous les attaquants du centre. « Mon objectif c’est de faire exactement comme ce que j’ai fait en tant que joueur, c’est-à-dire de donner de la vie, de la joie et surtout l’amour du football », confie Marama Vahirua dans une vidéo publiée par l’OGC Nice.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ces nouveaux collègues, d’anciens coéquipiers, sont très heureux de retrouver le joueur polynésien. « Tous les fans de l’OGC Nice se souviennent de lui » affirme Emerse Faé, « c’était notre petite star à nous et on sait aussi l’attachement qu’il a pour le club, on a hâte de travailler tous ensemble » rajoute l’entraîneur adjoint N3, Cédric Varrault.

« Maintenant c’est boulot, boulot ! » conclut Marama, « c’est autre chose d’être footballeur et coach donc je vais apprendre avec mes amis à être un bon coach ».