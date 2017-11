Marcel Tuihani lance son parti et installe sa permanence

Le président de l’assemblée de la Polynésie française va inaugurer la permanence de son parti ce jeudi, en vue des territoriales de 2018, près de six mois après avoir quitté le Tahoeraa.

Marcel Tuihani dit avoir pris « le temps de la réflexion et des consultations » après son départ du parti orange, en juin dernier. Le président de l’assemblée est désormais prêt à se lancer dans la bataille des territoriales avec son propre parti, dont il va inaugurer la permanence ce jeudi, au 1er étage de l’immeuble Sarateva, situé au carrefour de la Fautaua, à Papeete. Démissionnaire du Tahoeraa il y a six mois, Marcel Tuihani devrait préciser son programme et ses soutiens pour cette élection.