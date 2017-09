Mario Banner officiellement directeur de la DSP

Le commissaire de police, Mario Banner, a officiellement pris ses fonctions de directeur de la Direction de la sécurité publique (DSP), ce vendredi, vers midi dans les locaux du commissariat de Papeete. Il succède au commissaire François Perrault, actuellement à l’ambassade de France au Brésil comme attaché de sécurité. Le haut commissaire a vivement félicité cette promotion, en précisant que c’était la toute première fois qu’un Polynésien était nommé à ce poste.

L’annonce de cette nomination avait filtré il y a déjà sept mois. Le commissaire Mario Banner a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de directeur de la DSP vendredi après une cérémonie formelle. Un aboutissement de carrière après un palmarès déjà bien fourni. Mario Banner a notamment exercé les fonctions de directeur de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, mais aussi de directeur du Port autonome de Papeete entre 2011 et 2015.

Cette promotion est une première en Polynésie, car c’est le premier Polynésien à obtenir ce poste. Une « fierté », pour le haut-commissaire.

Le commissaire Mario Banner n’a pas l’intention de rester les bras croisés. Il a déjà une liste d’actions et de thèmes sur lesquels il va travailler. Notamment sur : « la lutte contre les stupéfiants, la lutte contre les addictions et la lutte contre les violences familiales ». Des secteurs dans lesquels la Polynésie est au « hit parade », selon le nouveau directeur de la DSP.