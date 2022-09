Me Marc Outin fait l’objet d’une enquête pour apologie de crimes contre l’humanité

Hervé Leroy, procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete a déclaré avoir ouvert une enquête préliminaire le dimanche 4 septembre suite à la vidéo diffusée par Me Outin, épinglé sur la toile pour des propos jugés antisémites. Il est mis en cause pour apologie publique de crimes contre l’humanité. Il est également susceptible de faire l’objet des sanctions ordinales en cas de déclaration de culpabilité.

Après avoir été « destinataire de la vidéo » où l’avocat du parquet de Papeete Me Outin a eu des propos « explicitement antisémites » dimanche, le procureur Hervé Leroy a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour Apologie publique de crimes contre l’humanité. L’homme de loi, dans une vidéo où il vantait les mérites d’un fumoir, avait fait référence au camp de concentration de Dachau et à l’hôtel du parc, siège du gouvernement de Vichy, au génocide juif organisé par les nazis, entre autres. L’avocat est toujours présumé innocent à ce stade de la procédure, mais il est passible de 5 ans de prison, de 5 382 775 francs d’amende – 45 000 euros – et éventuellement de sanctions ordinales « s’il y a une déclaration de culpabilité ».

Outre les réactions de collectifs représentatifs de la communauté juive au niveau national, ou de la ligue contre le racisme et l’antisémitisme (la Licra), Serge Cohen Solal ex-consul de l’État d’Israël en Polynésie a déposé une plainte « au nom de 6 millions de personnes » d’après nos confrères de Polynésie la 1ere.