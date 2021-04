Meeting de Papeete : des résultats surprenants

Une soixantaine de nageurs polynésiens se sont affrontés samedi et dimanche, dans le bassin de la piscine de Tipaerui. Les athlètes ont signé des résultats surprenants, synonymes de validation pour les championnats de France en juillet prochain.

Au-delà des performances individuelles, c’était bien la qualification pour les championnats de France qui constituait le réel objectif du week-end pour les athlètes. Et là encore, le bilan est « très positif » selon Sylvain Roux, directeur technique de la fédération tahitienne de natation. Chez les jeunes, Ragihey-Kura Timo se qualifie en réalisant un temps de 3min 13s sur 200m brasse. Vaihau Taumihau Gatien et Keha Desbordes et Teherearii Oopa seront eux aussi du voyage.

« On a eu quatre performances améliorées notamment Vaihau Taumihau Gatien qui a réussi à briller. Par ailleurs, Teherearii Oopa qui a amélioré deux performances tahitiennes : catégorie 13 ans sur 50m papillon et catégorie 14 ans sur 100 m papillon (…) on commence vraiment à avoir une natation intéressante en Polynésie avec nos jeunes qui se rapprochent du meilleur niveau national », précise le directeur technique.

Les yeux sont à présent rivés sur les championnats de France qui se dérouleront au mois de Juillet.