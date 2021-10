Michel Bourez laisse ses empreintes sur l’Anglet Surf Avenue

Inspiré du Walk of Fame de Los Angeles, Anglet Surf Avenue est ornée des empreintes des personnalités du surf. Et deux Tahitiens ont laissé leurs marques : Arsène Harehoe et depuis quelques jours Michel Bourez.

Le Anglet Surf Avenue est aux surfeurs ce que le Walk of Fame de Los Angeles est aux acteurs et actrices : une reconnaissance de leur talent. Ils sont 17 surfeurs à avoir laissé l’empreinte de leurs pieds sur l’avenue : plusieurs champions de France et du monde comme Joël de Rosnay, Tom Curren, Nat Young, Mick Fanning, et évidemment Kelly Slater avec ses 11 titres ; des femmes comme Maritxu Darrigrand, Emmanuelle Joly, toutes deux championnes de France, Justice Dupont, surfeuse de gros, Pauline Ado et Johanne Defay, deux surfeuses pro ; on trouve aussi les traces des pionniers comme Jacky Rott, créateur de la première planche testée à la Chambre d’Amour en 1957, aujourd’hui décédé, Peter Cole, l’un des premiers surfeur de gros, Kay Lenny, waterman ; et deux surfeurs de gros : Axi Muniain et Gautier Garanx.

Et surtout, deux Tahitiens : Arsène Harehoe, champion de France 1976, 1983, 1985, 1986, 1989 et depuis quelques jours Michel Bourez, surfeur pro. Celui-ci a remercié la ville d’Anglet pour « ce très beau cadeau ». « C’est un honneur de faire partie des grands noms du surf français », a-t-il dit.