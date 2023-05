Miss Tahiti : les 10 candidates troquent les talons pour les baskets

Entre entraînements et essayages, les 10 candidates de Miss Tahiti 2023 se préparent pour le grand jour.

J-12 avant la soirée de gala de Miss Tahiti. Les 10 candidates enchaînent les rendez-vous, les entraînements en tous genres et les répétitions de leurs chorégraphies. Aujourd’hui, elles se sont rendues chez un de leurs partenaires de sport pour faire des essayages de tenues.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les candidates du concours de beauté n’ont pas de programme sportif particulier à suivre : « Dans un concours de beauté, dans ce milieu, on est très poussé sur le physique donc oui, il y a beaucoup de sport inclus, par contre elles sont totalement indépendantes de ce côté-là. On a un partenaire sport, elles ont la salle à disposition avec toutes les machines à disposition mais par contre il faut qu’elles soient motivées et qu’elles s’y rendent », précise Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 et coach des candidates.

En tout cas, assidues ou pas les voici équipées par Intersport, partenaire de l’événement. Prochaines échéances pour les 10 jeunes femmes : le 27 mai pour la soirée de gala et le 23 juin pour l’élection de Miss Tahiti 2023.