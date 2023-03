MMA : Flore Hani remporte le premier combat pro de Polynésie

La combattante polynésienne s’est imposée au points contre une professionnelle française, Annabelle Merlier-Lemoine. Parmi les autres gagnants de cette première soirée organisée par la jeune Octo Fighting League : Julian Schlouch, Hamatanui Tautu ou Moehau Dimier.

Neufs combats étaient organisés pour cette première soirée de l’Octo fighting League, au parc Vairai, qui s’est terminée par un unique combat professionnel, le premier organisé en Polynésie. Au terme de cinq rounds, Flore Hani l’a emporté aux points contre Annabelle Merlier-Lemoine sur une décision unanime des juges. Le fenua a aussi dominé la métropole dans le dernier match amateur de la soirée, où Julian Schlouch a pris le dessus sur Tony Di Gasparro. Ibrahima Wade l’a en revanche emporté en light heavyweight contre Raimana Tunoa et Théo Murris s’est défait de Taramu Tinirau. Du côté des combats préliminaires, Hamatanui Tautu s’est imposé en heavyweight contre Enoha Tauratua, José Teiva sur Shawn Lihault en poids walter, Lorenzo Avvenenti a pris le dessus sur Jason Atéo en middleweight, Abdel Nouya l’emporte sur Keanu Sangue et enfin, en poids plume, Moehau Dimier s’est imposé sur Antonin Harris.

Côté public, on n’a pas boudé son plaisir tout au long de la soirée. Certains découvrez le MMA, d’autres ont posé sur les combats un oeil plus expert. Comme le champion de kickboxing et parrain de la soirée Cédric Doumbé, qui s’est dit « éberlué » par le niveau de certains Tahitiens, notamment Julian Schlouch et qui promet un bel avenir à ce sport au fenua :