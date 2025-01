Conséquence du black-out qui touche Moorea depuis mardi, la distribution d’eau potable est perturbée. La Polynésienne des Eaux a activé sa cellule de crise et a envoyé du personnel et des groupes électrogènes en renfort sur l’île sœur. La société a bon espoir de rétablir l’essentiel du réseau d’ici la fin de journée, ce mercredi, le temps de redémarrer les usines et de remplir les réservoirs.

À Moorea, le black-out qui s’est déclenché mardi soir n’impacte pas que les interrupteurs ou la connexion internet. Les robinets d’une partie de la population se sont retrouvés bloqués, faut d’énergie pour faire tourner les usines de traitement de l’eau potable. La Polynésienne des Eaux a donc activé sa cellule de crise dès mardi soir. Outre la quinzaine de collaborateurs que compte la société à Moorea, six autres sont arrivés de Tahiti dans la matinée avec trois groupes électrogènes. La commune de Moorea en a mis deux de plus à disposition.

Ce mercredi à la mi journée, le directeur commercial de la Polynésienne des Eaux, Manua Guehennec se montre confiant. « Ça évolue rapidement, nous avons pu remettre l’usine de Haumi en service à 11 heures ». Un secteur prioritaire du fait de l’implantation voisine, à Aferaitu, de l’hopital de Moorea et du centre de dialyse de l’Apurad. « J’ai pu joindre l’hôpital vers 12h30, l’eau est revenu », note le directeur commercial, alors qu’une certaine latence peut intervenir entre la remise en service des usines et le retour d’une pression optimale dans le réseau d’eau.

Appel à une consommation responsable

Une campagne d’information est donc déployée par SMS, pour demander à la population de « faire preuve de responsabilité dans l’utilisation de l’eau car les réservoirs se sont vidés ». Ce qui pourrait encore priver d’eau courante « quelques centaines d’usagers, en fin d’après midi ou en soirée », mais, rassure Manua, « si tout se passe comme prévu, si les usines sont remises en route, la grande majorité des usagers aura de l’eau » ce mercredi soir.

Le travail est, en ce début d’après midi, concentré sur la réalimentation de l’usine de Papepotai, avant celle de Nuuroa. La Polynésienne des Eaux gère aussi des forages et des captages de rivière. « Ce sont toujours des situations un peu particulières, il est difficile d’avoir des moyens en attente à proximité de chaque ouvrage, de chaque usine, donc il faut aller chercher ces moyens ailleurs, mais on s’organise, on a l’habitude de faire des exercices de gestion de crise régulièrement, donc tout est bien coordonné », assure Manua Guehennec.