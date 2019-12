Municipales : Ia Ora Arue, la liste de Tepuanui Snow

Une nouvelle liste « citoyenne » menée par Tepuanui Snow, le président de la Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement public (Fapeep), se positionne dans la course à la mairie de Arue.

« Une liste apolitique constituée principalement de personnalités de la vie civile, une liste citoyenne » comme remède à l’abstentionnisme, c’est Ia Ora Arue menée par Tepuanui Snow qui a donné sa première conférence de presse mercredi.

Parmi les premiers colistiers de Tepuanui Snow, qui annonce par ailleurs des « poids lourds », on compte Melinda Bodin, présidente de l’Association des hôtels de famille (et ancienne candidate Rautahi en 2008 auprès d’Emma Algan) et sa fille Vaiana, qu’elle voudrait voir se lancer en politique, ou encore Léonard Siou, et Vetea Cowan et ses deux fils Tevahitua et Manoa. Ce sont d’ailleurs les 5 très jeunes hommes présentés ce mercredi par Tepuanui Snow qui ont réalisé la vidéo de présentation de la liste Ia Ora Arue, «pour que la jeunesse parle à la jeunesse avec ses mots. On a également des mères au foyer mais qui sont riches en expérience et qui ont des choses à partager », dit Tepuanui Snow.

Un centre commercial sur les anciens sites de défense

La liste Ia Ora Arue veut « redynamiser la commune. Depuis 2003 nous avons un maire qui gère la commune en bon père de famille, nous ne lui reprochons pas grand chose, on a la Tortue verte, il y a des bonnes choses en termes de gestion qui ont été faites, mais je crois que Arue mérite mieux, mérite un programme qui soit davantage orienté vers les jeunes, qui mette en valeur son patrimoine historique. » Tepuanui Snow a également des idées pour les sites militaires rendus à la commune par l’Etat. Il évoque aussi l’un des points noirs de la commune, son front de mer avec la marina et la coopérative de pêcheurs.

Plutôt que des meetings classiques, Ia Ora Arue a l’intention d’organiser des tables rondes sur 4 thèmes : l’urgence écologique et le développement durable; le développement économique de Arue; jeunesse, famille et solidarité; et enfin culture et éducation. « Aujourd’hui la politique a perdu toutes ses lettres de noblesse. Arrêtons de subir, il faut participer», lance Mélinda Bodin.

Ia Ora Arue devra se faire une place face à la liste d’alliance Tahoeraa-Tavini qui sera conduite par Teura Iriti. Quant au maire en place, Phillip Schyle, Tepuanui Snow estime qu’ « il est aujourd’hui en difficulté, nous le pensons, avec le départ et la condamnation de son premier adjoint. »