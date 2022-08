Narua : 11 millions d’euros en huit ans pour moderniser l’UPF

L’Université de Polynésie française a présenté aux côtés du ministère de l’Éducation, le projet Narua ou en tahitien « navigation par les étoiles ». Il s’agit d’un vaste programme de collaboration avec le secteur privé et plusieurs universités du Pacifique afin de renouveler l’offre de formation de l’UPF et la rendre à la fois bilingue et plus ancrée dans le monde professionnel. La première licence pluridisciplinaire issue de ce projet ouvrira à la rentrée 2023.

L’UPF est lauréate de l’appel à projet national nommé « ExcellencES » et a obtenu avec près de 24 partenaires, 11 millions d’euros – plus d’1,3 milliards de francs – pour développer le projet Narua. Il a pour objectif de moderniser l’offre de formation de l’UPF et s’étale sur huit ans. Si le projet n’est encore qu’à ses débuts, son objectif lui est clair pour les parties prenantes, comme « un alignement des planètes ». C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’ils ont baptisé le projet « Narua, navigation par les étoiles en tahitien », avec la collaboration de Mirose Paia. Il se veut « ancré économiquement, socialement et culturellement dans son territoire ». Plus concrètement cela va passer par un remaniement des formations existantes et des process de l’établissement. « L’axe le plus fort c’est vraiment de repenser notre carte des formations au niveau des licence, explique Camille Billet-Moulinet, pour qu’elle soit plus professionnalisante, grâce à l’intégration des stages et de la mobilité des étudiants à l’international ». Ces évolutions font l’objet de partenariats nombreux avec le secteur privé et le monde de la recherche : CNRS, Ifremer, IRD, La French Tech, Tetiaroa Sociaety, CCISM… « le nombre de partenaires peut surprendre » concède le président de l’UPF, mais il est totalement voulu. Si le projet prend forme progressivement, il est déjà enclenché au sein de l’UPF et a fait l’objet d’une large consultation de son personnel et des étudiants afin de proposer des formations « à propos pour la jeunesse polynésienne et leur avenir sur le territoire » comme l’explique la chargée de communication de l’établissement.

Renouveau à tous les niveaux

À terme, l’UPF souhaite être au maximum multilingue pour mieux s’intégrer à son environnement océanien – en français, anglais et tahitien, ou langues polynésiennes plus largement – que ce soit dans les enseignements, dans ses échanges avec ses partenaires ou en interne. Elle envisage aussi avec plusieurs universités partenaires de créer une sorte d’Erasmus du Pacific. Narua débutera plus concrètement à la rentrée 2023 avec l’ouverture d’une licence pluridisciplinaire orientée sur le développement durable et les défis de transition énergétique : la « licence transdisciplinaire sur les défis des territoires multi-insulaires et éloignés ». Et puis les apports de Narua se feront également en formation continue, c’est à dire « la formation tout au long de la vie » de personnes insérées professionnellement qui souhaitent « compléter leur profil ».