Nescafé Star : les 12 candidats dévoilés

Le public a pu découvrir leurs visages hier sur TNTV : ce sont les 12 candidats choisis pour cette 4e édition de Nescafé Star.

Après la dernière audition Nescafé Star le 13 mars dernier dans les studios de TNTV, les 12 candidats sont à présent sélectionnés pour la quatrième édition de Nescafé Star. Malgré la pression, ces 12 talents se sont démarqués et ont défendu leur place face à la concurrence. En plus de la qualité de leur chant, leur interprétation et leur motivation ont séduit les membres du jury.

Des interprétations musicales variées, des choix toujours plus audacieux

TNTV a ouvert les portes de son studio aux 35 chanteurs présélectionnés sur vidéo. Face au jury, les candidats ont pu sentir la pression peser sur leurs épaules. Pour avoir une chance de poursuivre l’aventure, ils devaient interpréter une chanson de leur choix parmi le répertoire des chansons proposées par les membres du jury. La célèbre chanson If I Ain’t Got You d’Alicia Keys a été fortement appréciée pour la variété de ses intonations, et une grande partie des participants a décidé de l’interpréter. On a pu entendre à de nombreuses reprises, l’intemporelle «Je te promets de Johnny Halliday ou encore la ballade A Thousand Years de Christina Perri. On retrouve aussi la très populaire All Of Me de John Legend interprété par 5 candidats.

Une préparation au pied levé et des critères musicaux exigeants

Les artistes ont eu moins de deux semaines pour apprendre par cœur les paroles, s’approprier le rythme et peaufiner leur interprétation avec un objectif : faire frissonner les membres du jury. Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere ont su rassurer les prétendants. Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, les critères d’évaluation avaient été communiqués en avance. Les membres du jury devaient ensuite évaluer leur potentiel artistique au-delà des hésitations du début ou des tremblements de voix. En effet, la personnalité et les capacités d’apprentissage

montrées par le candidat jouent aussi un rôle essentiel dans la sélection.

Les 12 candidats sur la ligne de départ

Depuis le 8 avril, il est possible de suivre les coulisses de l’aventure sur la page FB Nescafé.

Si vous avez manqué la présentation des candidats, le replay de l’émission :

