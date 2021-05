Les finalistes de Nescafé Star au complet

Ils ont décroché les trois dernières places : Anui Teihoarii, Tahiarii Teuira et Ravahere Hart se sont qualifiés pour la finale du concours Nescafé Star, jeudi soir à l’issue du dernier concert privé.

Jeudi soir sur TNTV, Mael Teriioania, Mathilde Saradin et Herman Tepapa ont été sélectionnés pour continuer l’aventure à l’issue d’un premier « concert privé » diffusé en direct. Les prestations ont été notées par un jury composé de Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere. Tous les trois font leur retour dans le concours cette année. Chaque concurrent pouvait être supporté par les votes du public. Ces soutiens comptaient pour un quart de la note finale.

Pour rappel, l’aventure Nescafé Star a débuté il y a 3 mois pour 12 talents. Avant le concert final, 2 concerts privés sont organisés. Chacun d’eux est une étape éliminatoire. À la fin de chaque soirée, 3 candidats sont directement sélectionnés pour la suite de l’aventure. Anui, Tahiarii et Ravahere rejoignent Maël, Mathilde et Herman pour la finale.

Le choix était difficile pour le Jury. De leur côté, les coachs ont salué le choix audacieux de Mélodie. Elle a interprété un titre de Ragga Dancehall : Rasta get soul de Fatan Modjah. Les candidats ont terminé la soirée avec le passage des duos. Anui et Kurt ont même réussi par faire danser le staff présent en coulisse avec leur interprétation de Stand by me de B.E King.

La finale se déroulera le samedi 26 juin. Maël, Mathilde, Herman, Anui, Tahiarii et Ravahere monteront pour une dernière fois sur scène et feront le show devant les téléspectateurs. Ils devront tout donner et auront deux musiques pour se distinguer. Pour rappel, sur les six, ils seront seulement trois vainqueurs !