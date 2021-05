Rugby : une compétition entre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Australie à l’étude

Après le succès de la coupe du monde de rugby en 2019 au Japon, le pays de Soleil Levant souhaiterait créer une nouvelle compétition de club avec deux grandes nations du rugby. Objectif : faire gagner en popularité les clubs japonais.

Depuis le mondial en 2019 au Japon, le sport du ballon ovale fait sensation ces dernières années. Et les instances locales n’ont pas l’intention de faire redescendre cet engouement, bien au contraire.

Selon le média néozélandais Stuff, une toute nouvelle compétition devrait voir le jour entre des franchises japonaises, néozélandaises et australiennes. En début de semaine, la Ligue Japonaise a révélé que des discussions étaient déjà en cours au sujet de cette nouvelle compétition qui pourrait voir le jour en 2022 ou 2023. « Nous n’avons pas encore de détails sur ce sujet, mais il est certain que les discussions ont bien avancées », a déclaré Osamu Ota. Objectif : faire gagner en visibilité et popularité les clubs japonais.

Du côté de la NZ, cette compétition leur permettrait de conquérir un nouveau marché.