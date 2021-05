Nuisances sonores : « les pollueurs vont devenir les payeurs »

Ce samedi, l’association Te Ora Hau organisait son assemblée générale au petit amphithéâtre de la Maison de la Culture. Objectif : rappeler aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités face au fléau des nuisances sonores.

« Nous allons devenir un bureau de combat », « le retour de bâton sera terrible ». Le ton était donné ce samedi matin, par le président de Te Ora Hau, Roland Garrigou, au petit amphithéâtre de la Maison de la Culture. L’assemblée générale avait pour but de répondre à la problématique des nuisances sonores au fenua mais surtout de dresser le constat. Rappelons que d’après le code de l’environnement polynésien, il est interdit d’émettre ou de propager des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes. Ces nuisances sont souvent liées aux voitures « boum-boum », aux fêtes organisées sans autorisation ou encore aux aboiements intempestifs. « Il faut absolument que les victimes de nuisances sonores puissent intervenir de plus en plus auprès des autorités. Les constats auprès des forces de l’ordre doivent être systématiquement réalisés dans les meilleures conditions. C’est ainsi que nous pourrons remporter ce combat », détaille Roland Garrigou.

Hausse du nombre de plaintes contre les boum boum

Autre fléau qui inquiète le collectif : les rassemblements de « car bass » qui posent de nombreux problèmes auprès de la population. Pour Roland, les autorités doivent prendre des décisions. « C’est l’inertie du côté des autorités. Pourtant il est très simple de modifier le code la route afin d’interdire l’installation de ce type de matériel », explique le président de l’association.