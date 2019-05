Nos étudiants ont du talent : 36 futurs docteurs aux Doctoriales de l’UPF

La 11ème édition des Doctoriales de l’Université de Polynésie française se déroulera les 13, 14 et 15 mai prochains. Ces présentations, ouvertes à tous, permettent à la population de prendre connaissance des recherches réalisées en Polynésie.

Les 13, 14 et 15 mai prochain, l’amphithéâtre A3 de l’Université de Polynésie française accueillera la 11ème édition des Doctoriales, cette rencontre entre les jeunes chercheurs, le grand public et les professionnels. Cette année 36 doctorants effectueront des présentations, 34 de l’UPF, 1 de Nouvelle-Calédonie et 1 du Criobe. Les doctorants en première année présenteront des posters à l’oral durant 5 minutes. À partir de la deuxième année, il s’agira de donner une communication orale sans support, durant 5 minutes également. Une séance de questions-réponses est prévue à la fin de chaque présentation. Les doctorants seront jugés afin de remettre trois prix différents. EDT remettra le prix de 200 000 Fcfp pour la meilleure présentation orale, Tahiti Fa’ahotu 100 000 Fcfp pour la meilleur perspective de valorisation économique, et Robert Wan récompensera le meilleur poster par une prix de 70 000 Fcfp.

Les doctoriales sont aussi l’occasion de faire connaitre au grand public les recherches locales sur des thèmes concernant la société polynésienne. Parmi les présentations il sera notamment question de l’impact des micro-nanoplastiques sur l’huître perlière, l’étude des plantes de la cosmétopée polynésienne, « Mémoires, justice et réparation – Le cas du Pacifique – Les essais nucléaires », ou encore « Tahitien d’aujourd’hui : du corps sublimé au corps souffrant ».

Toutes les présentations sont gratuites et ouvertes à tous, le lundi de 8h30 à 15h, le mardi de 9h à 15h et le mercredi de 9h à 10h.

Tous les renseignements sur http://www.upf.pf/fr/content/les-doctoriales-de-la-polyn%C3%A9sie-fran%C3%A7aise-2019

D’après communiqué