Le procès en appel de « l’affaire Pageau » de fraude à la défiscalisation va s’ouvrir lundi pour quatre jours après un premier renvoi en novembre dernier. Le principal condamné de cette affaire, Thierry Pageau, avait fait appel de sa condamnation en juin dernier au lendemain de son procès en première instance.

Après un renvoi en novembre dernier suite à un retard de citation d’un des prévenus résidant en métropole, le procès en appel de « l’affaire Pageau » va se dérouler du 13 au 16 mai prochain. Cette vaste arnaque à la défiscalisation porte sur 2,8 milliards de Fcfp de fausses factures impliquant treize personnes dont la tête de l’escroquerie, Thierry Pageau. En première instance, en juin 2018, ce dernier a été condamné à six ans de prison ferme, 100 millions de Fcfp d’amende et l’interdiction à vie de gérer une société. Condamnation dont il a aussitôt fait appel. Douze autres personnes sont impliquées et condamnées dans cette affaire dont l’ancien ministre des Sports, représentant à l’assemblée et maire de Taiarapu Ouest, Clarenntz Vernaudon, qui a écopé de 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis, 5 ans d’inéligibilité, l’interdiction d’exercer une fonction publique et 10 millions de Fcfp d’amende.

Le reste des prévenus ont été condamnés pour certains à des peines de prison ferme, d’amendes et d’interdiction de gestion.