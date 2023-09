Nouvelle-Calédonie : Paris tente une nouvelle fois de réunir les partenaires politiques calédoniens en trilatérale

Pour le gouvernement d’Élisabeth Borne, l’enjeu sera de mettre indépendantistes et non-indépendantistes autour d’une même table : les élus de Nouvelle-Calédonie doivent participer à partir de lundi à Paris à de nouvelles discussions, avant une réforme constitutionnelle prévue en 2024. Les précisions de notre partenaire Outremers360°

Près de deux ans après le référendum du 12 décembre 2021, contesté par les indépendantistes qui n’y ont pas participé, jamais les partisans de l’indépendance et ceux du maintien dans la République française n’ont échangé sur l’avenir de l’archipel du Pacifique sud. Depuis un an, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin s’est déplacé à trois reprises en Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens ont été invités par deux fois, en octobre 2022 et avril 2023, à Paris, sans pour autant que tous les acteurs ne se réunissent autour de la même table.

Réuni mardi dernier en bureau politique, le Front de libération kanak socialiste (FLNKS) a réaffirmé la ligne arrêtée lors d’un congrès populaire tenu en août 2022 : son refus de participer à des réunions trilatérales, au profit de négociations bilatérales avec l’État. Mais une partie de la délégation indépendantiste devrait cette fois s’affranchir de ce mot d’ordre en prenant part aux discussions au nom de l’institution qu’ils représentent.

Le président du gouvernement calédonien Louis Mapou participera aux travaux du « groupe technique » sur le nickel, pilier économique fragilisé de l’archipel, de lundi à samedi, selon l’agenda de l’exécutif de l’archipel. Trois autres membres de ce dernier, Adolphe Digoué, Gilbert Tyuienon et Mickaël Forrest, « participeront également aux discussions sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie à Paris », selon le même document.