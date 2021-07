O Tahiti E et Toakura jouent les prolongations pour la bonne cause à To’ata

Avant de partir en tournée autour de l’île, les groupes O Tahiti E et Toakura vont rejouer leur spectacle, dimanche 11 juillet, à To’ata, lors d’une soirée exceptionnelle. Une initiative de Marguerite Lai, soutenue par Radio1 et Tiare FM, qui a pour but de financer le projet de centre d’accueil des sans-abri Te-Vaiete. Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association de Père Christophe.

« Et toi qu’est ce que tu peux faire ? ». Cette question, Marguerite Lai se l’est posée en se rendant à To’ata, samedi dernier, pour la soirée du festival Tahiti Ti’a mai dont sa troupe, O Tahiti E, était à l’affiche. « Dans la voiture j’ai entendu parler d’Albert Moux qui donnait 20 millions pour le centre Te-Vaiete, et Père Christophe qui cherchait encore des fonds », explique-t-elle. L’idée n’a alors pas tardé à germer : alors que la dernière soirée du festival est prévue à To’ata samedi, que le site est équipé et les équipes techniques mobilisées pour le « Taupiti », pourquoi ne pas jouer les prolongations pour la bonne cause ? Le projet s’est rapidement concrétisé : dimanche soir sera organisée une soirée de spectacle caritative, dont les recettes seront reversées au projet de centre d’accueil des sans-abri que l’association Te vai-Ete doit construire à Mamao. Un projet « que l’on doit tous soutenir », insiste la grande dame du ‘Ori Tahiti. « Ce n’est pas donner de l’argent pour des fainéants, insiste-t-elle. Dans le monde d’aujourd’hui, je pense vraiment qu’on peut tous se retrouver SDF, qui que ce soit, du plus riche au plus pauvre ».

« Dès que j’en ai parlé, les choses se sont enclenchées d’elles-mêmes » se réjouit Marguerite Lai. Du côté de la Maison de la Culture, et après une validation par le ministre et le président, on ne tarde pas à donner le feu vert. Ticket-Pacific.pf, qui mettra les places en vente sans frais à partir de jeudi, Radio1 et Tiare FM qui seront partenaires, « ont dit ‘Go’ tout de suite » comme le souligne la chorégraphe. Quant à Mateata Le Gayic, « qui a un peu grandi avec O Tahiti E », elle a rapidement accepté de compléter l’affiche avec sa troupe Toakura. Les deux groupes de danse joueront le même spectacle qu’ils ont proposé à Toa’ta pendant le festival Tahiti Ti’a Mai, avec un intermède du Père Christophe et de son association. Une « soirée exceptionnelle » en perspective, dont les billets seront mis en vente au même prix que ceux du festival. Les recettes, « une fois payés l’assurance, la sécurité, la Sacem et le nettoyage », seront entièrement reversées au projet de centre d’accueil des SDF, qui bénéficie déjà d’un terrain mis à disposition par le Pays à Mamao. « Si c’est complet, ça va se chiffrer à plusieurs millions », prévoit Marguerite Lai.

Pas négligeable pour l’accueil Te Vaiete, qui cherche encore une centaine de millions de francs pour compléter son projet. « En bon curé, quand on m’a proposé des sous, j’ai dit oui », rigole Père Christophe, qui salue non seulement les danseurs et le public, mais aussi tous les techniciens qui vont participer à ce projet. « Ca fait du bien de voir que c’est une cause dans laquelle beaucoup se reconnaissent ».

Les tickets devraient être mis en vente ce jeudi sur Ticket-pacific.pf, et dans son réseau : à l’accueil de Radio1 à Fare Ute, et dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, et Taravao.