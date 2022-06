« On n’a pas eu assez de temps », dit Sylviane Terooatea

Quatrième sur la 3e circonscription, la candidate du Amuitahiraa estime que la désignation tardive des candidats a peut-être coûté des voix à son parti, car l’idée-force de l’état souverain associé à la France est complexe et aurait sans doute demandé plus de temps pour être expliquée aux électeurs. Le bureau politique décidera la semaine prochaine s’il donnera ou pas des consignes de vote pour le second tour. Sylviane Terooatea, elle, se prépare aux territoriales.

Sylviane Terooatea du Amuitahiraa no te nunaa maohi est arrivée en 4e position sur la troisième circonscription, 153 voix derrière Nuihau Laurey, avec un score de 13,99% des suffrages exprimés. Sans pouvoir se consoler avec les résultats sur sa propre commune, Uturoa, où elle est en troisième position derrière Moetai Brotherson et Tuterai Tumahai. En revanche, elle obtient le meilleur score à Maupiti et Tahaa.

Désignée candidate un mois avant le premier tour, Sylviane Terooatea estime que le parti n’a peut-être pas convaincu – le concept d’état souverain associé à la France est complexe – mais surtout qu’il a manqué de temps pour faire campagne sur le terrain. Le poids de Punaauia et Faa’a dans cette circonscription a également joué contre elle.

Le bureau politique du Amuitahiraa se réunira dans la semaine qui vient pour faire le bilan du premier tour et décider si le parti appellera à voter pour des candidats qui restent en lice. Mais Sylviane Terooatea estime que les résultats du Amuitahiraa sont une bonne base pour préparer les élections territoriales de 2023.