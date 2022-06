Oscar Temaru appelle les indépendantistes aux urnes

Après avoir prôné l’abstention à l’élection présidentielle, le Tavini Huiraatira demande à ses partisans de voter samedi au premier tour des législatives. Et réfute mener un combat « raciste ».

Environ 70 personnes avaient répondu à l’appel du Tavini sur la place Tarahoi pour entendre Oscar Temaru, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic, ainsi que les élus bleu ciel à l’assemblée Tony Géros, Éliane Tevahitua et Chantal Galenon. Le leader indépendantiste a déposé une gerbe au pied de la stèle de Pouvanaa. Le message du jour : « fini l’appel à l’abstention, samedi il faut aller voter ».

« Il y avait un gouverneur ici, et depuis l’avènement de l’autonomie il est devenu le haut-commissaire. Et j’aimerais bien qu’il devienne monsieur le consul, que la France n’ait plus rien à dire dans ce pays. C’est ça le message », a déclaré Oscar Temaru.

Steve Chailloux s’est quant à lui chargé de désamorcer certains excès : « Le combat du Tavini Huiraatira n’est pas un combat raciste, le combat du Tavini Huiraatira n’est pas un combat ethnique. Nous combattons un système colonial qui nous a été imposé depuis 141 années », a-t-il déclaré.