Oscar Temaru auditionné par la gendarmerie

Le leader du Tavini est depuis 8 heures ce matin dans les locaux de la gendarmerie, pour répondre aux questions concernant le paiement de ses frais d’avocat par la mairie.

Oscar Temaru est actuellement entendu par la section de recherche de la gendarmerie, à Papeete, sur la protection fonctionnelle accordée par la mairie de Faa’a qui a pris en charge les honoraires de ses avocats dans le cadre de l’affaire Radio Tefana.

Accompagné de plusieurs de ses proches, dont le député Moetai Brotherson, le 1er adjoint au maire de Faa’a Robert Maker,Me Stanley Cross et Me Millet, Oscar Temaru a ensuite été rejoint par Me Quinquis et Me Jourdainne.

Pour rappel, il s’agit d’une audition libre, qui pourrait déboucher sur une garde à vue.

