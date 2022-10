Paea accueille son « Village des entreprises »

La cellule emploi et développement économique de la commune de Paea organise son « village des entreprises » ce weekend pour mettre en lumière les porteurs de projets de Paea. Une vingtaine de stands sont à retrouver dans le hall et le jardin de la mairie. L’association des parents d’élèves du collège de Paea est aussi présente pour récolter des fonds en vue de la participation des jeunes au prochain Heiva Taure’a.

Ça bouge sur la côte ouest de Tahiti ! Depuis vendredi 14 octobre, c’est l’effervescence du côté de la mairie de Paea. Pour la deuxième fois cette année, la cellule emploi et développement économique de la commune, organise son « village des entreprises ». Sur place, on peut retrouver des stands de vêtements, de bijoux, d’accessoires, et une buvette tenue par l’association des parents d’élèves du collège de Paea qui récolte des fonds pour le Heiva Taure’a. Prévue sur trois journées, cette manifestation a été pensée de manière à encourager autant les porteurs de projets que les administrés qui ont déjà sauté le pas.

Augmenter la visibilité du service de l’emploi et des entreprises

La première journée, vendredi, a été l’occasion, pour les éventuels entrepreneurs de se renseigner lors d’une conférence publique qui portait sur les informations relatives aux aides matérielles et financières. Ce week-end la mairie a préféré jouer la carte de la proximité en proposant aux entrepreneurs de la commune un espace pour exposer et vendre leurs produits ou services. Cette manifestation qui sera renouvelée en 2023, revêts plusieurs objectifs. Pour le service de l’emploi de la commune, le premier est de se faire connaître pour répondre à d’éventuels « besoins de recrutement » explique l’une des agents. Le second est de permettre aux entreprises d’avoir plus de « visibilité, d’augmenter leur portefeuille client et ainsi augmenter leur chiffre d’affaires ».

Pour la commune qui a vu le nombre d’exposants augmenter considérablement pour cette deuxième édition, le bilan est positif. Et si aujourd’hui la population n’a pas énormément dépensé sur les stands, les exposants sont tout de même très satisfait. « C’est une bonne initiative pour nous les petits créateurs qui n’ont pas forcément de boutique. On a la chance d’avoir un espace pour se faire connaître », se réjouit Hinatea qui a créé sa marque de vêtements de sport.

Le village des entreprises de Paea est ouvert jusqu’au dimanche 16 octobre. Retrouvez toutes les informations concernant l’événement sur la page Facebook de la commune.