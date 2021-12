Paea s’attaque aux animaux errants

Le maire de Paea Tony Géros a signé ce lundi matin un arrêté municipal pour lutter contre les « canidés et félidés domestiques errants ou en divagation ». Il devrait entrer en application mi-janvier, le temps pour la fourrière conjointe de Paea et Punaauia de recevoir le dernier sésame officiel.

Après les nuisances sonores, qui seront réprimées et sanctionnées par la police municipale dès le 3 janvier, c’est au tour des nuisances occasionnées par la divagation des chiens et chats d’être plus sévèrement encadrées par tavana Tony Géros. Ce lundi 27 décembre, il a signé un nouvel arrêté municipal pour « la lutte contre les canidés et félidés errants ou en divagation ». « On n’a pas innové, dit le maire, mais on a pris soin de construire le cadre. » Son arrêté rappelle à tous les propriétaires de chiens et chats le cadre de la détention des animaux tel qu’il est déjà précisé dans la règlementation territoriale et qui s’attaque aussi aux questions d’errance et de divagation en permettant l’intervention de la police municipale.

La fourrière intercommunale ouverte en janvier

Avec cet arrêté, le maire veut aussi faire accélérer l’ouverture officielle de la fourrière intercommunale mise sur pied avec Punaauia. L’infrastructure serait déjà opérationnelle depuis longtemps, mais son inauguration est suspendue à la réunion d’une commission de sécurité tripartite. Le tavana espère qu’elle pourra se tenir d’ici la mi-janvier. Son arrêté, qui n’attend plus que le visa du contrôle de la légalité au Haut-commissariat, sera appliqué dès que la fourrière sera ouverte.

Tony Géros détaille quelques-unes des obligations des propriétaires de chiens : laisse obligatoire en dehors des propriétés privées, interdiction de les laisser divaguer ou stationner sur la voie publique, par exemple à l’extérieur d’un magasin, interdiction de nourrissage sur la voie publique (en dehors de quelques endroits écartés où travaillent les associations), obligation d’identification par tatouage ou puçage de tout animal de plus de 4 mois, obligation de déclaration en mairie des chiens de catégories 1 et 2. L’entraînement de chiens à des conduites agressives est interdit, notamment pour éviter l’organisation de combats de chiens.

Jusqu’à 100 000 Fcfp d’amende

À noter que les mutoi peuvent intervenir aussi bien sur la voie publique que dans les enceintes privées, si les animaux sont gardés dans de mauvaises conditions. Huit agents de la police municipale ont été ou seront formés à ces interventions d’un nouveau genre. Une première amende d’environ 8 000 Fcfp est prévue pour les contrevenants, mais pour les récidivistes ce seront les gendarmes qui prendront en main le traitement des délits, et la note sera beaucoup plus salée, explique le maire de Paea. Elle pourra ainsi atteindre la somme de 100 000 Fcfp, « de quoi faire frémir la population qui ne respecte pas », espère-t-il.

Le délai de garde d’un animal à la fourrière est théoriquement de 8 jours francs, durant lesquels les autorités recherchent le propriétaire de l’animal. Au-delà, la solution privilégiée serait le placement des chiens et chats en famille d’accueil, et en dernier recours, l’euthanasie. Mais le but pour Tony Géros est surtout de sensibiliser.