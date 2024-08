Paris 2024 : Tom Cruise guest star de la cérémonie de clôture ?

L’acteur de Mission Impossible représentera le lien entre Paris 2024 et Los Angeles 2028 le 11 août au Stade de France lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, assure le site américain TMZ. Il aurait déjà filmé plusieurs séquences, que les fans ont supposé être destinées à son prochain film, pour le film qui accompagnera cette cascade.

Il est en Europe depuis plusieurs semaines pour le tournage de Mission Impossible 8, et on l’a vu dans les tribunes parisiennes, encourager notamment les gymnastes américaines et les nageurs. Selon le site américain TMZ, l’acteur sera l’une des stars de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024, le 11 août prochain : il descendrait en rappel du toit du stade au terrain central, drapeau olympique en main.

La séquence basculerait alors sur une séquence filmée en mars dernier, où on le verra prendre l’avion avec son drapeau pour Los Angeles, avant d’en sauter en chute libre et d’ouvrir son parachute pour atterrir sur le célèbre signe « Hollywood » qui domine la ville. On verra ensuite l’acteur passer le drapeau à des athlètes, dont un cycliste, un skateboarder et un volleyeur qui parcourent les rues de la cité des anges.

Fin avril, il avait été vu une nuit à Paris, sur une moto surmontée d’un drapeau suivie par une caméra, mais les chasseurs de stars avaient mis cet épisode sur le compte du tournage de son prochain film. À la lumière de cette rumeur olympique qui enfle, les médias pensent à présent qu’il s’agissait aussi d’une séquence filmée en vue du 11 août prochain.

Toujours selon TMZ, c’est Tom Cruise lui-même qui aurait approché le Comité international olympique pour proposer une série de cascades comme lien entre les deux olympiades. Pour cette cérémonie de clôture intitulée « Records », qui verra défiler les délégations du monde entier, le directeur artistique Thomas Jolly prévoit de transformer le stade en une « gigantesque salle de concert » peuplée « de plus d’une centaine de performeurs, acrobates, danseurs et circassiens », sur « une bande-son originale, des réinterprétations inédites, des performances musicales et la participation de chanteurs de renommée mondiale complèteront le tableau. Une partie du spectacle prendra place dans les airs tandis que les décors géants, les costumes et les jeux de lumière spectaculaires projetteront les spectateurs dans un voyage dans le temps, entre le passé et le futur », précise le site officiel des Jeux.

Les fans scrutent à présent les tribunes des épreuves olympiques, bien fournies en célébrités en tous genres, pour deviner les noms des autres stars que l’on pourra voir au Stade de France. Le dernier en date ? Ariana Grande. La présence de Travis Kelce, le compagnon de Taylor Swift, intrigue aussi, d’autant que la chanteuse a un trou dans sa tournée, pile entre le 9 août à Vienne et le 15 août à Londres…