SOJA en concert le 28 septembre à Tahiti

Le célèbre groupe américain de reggae Soja sera sur la scène de To’ata le samedi 28 septembre. Il remplace ainsi Messmer, dont la venue dans le Pacifique Sud est reportée en raison des événements en Nouvelle-Calédonie. Les billets déjà achetés pour le spectacle de Messmer restent valables pour une nouvelle date en 2026, transférables à un autre spectacle de Sonia Aline Productions, ou remboursables.

En raison des événements qui touchent la Nouvelle-Calédonie, la tournée du « maître mondial de l’hypnose » Messmer dans notre région est reportée à 2026. Mais ce n’est pas pour autant que les détenteurs de billets pour le 28 septembre prochain sont condamnés à une soirée devant leur télé !

Sonia Aline Productions propose au public polynésien de retrouver ce soir-là l’un des groupes de reggae les plus populaires au fenua : SOJA, qui revient à Tahiti après son concert triomphal de novembre 2019. À défaut d’hypnose, ce sont les bonnes vibes du groupe de Jacob Hemphill qui seront au programme. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore SOJA (pour « Soldiers of Jah Army » d’après une chanson de Peter Tosh), sachez que leurs deux décennies de succès ne doivent rien au hasard.

Troisième groupe de reggae le plus « streamé » au monde, mais soucieux de se renouveler, SOJA incorpore dans sa musique des influences rock, hip hop et même country. Les spectateurs polynésiens pourront ainsi entendre les titres de l’album sorti depuis son dernier passage au fenua, Beauty in the Silence, qui a remporté le Grammy du meilleur album reggae en 2022, et qui vient de sortir en version acoustique.

Trois options : réservation, échange, remboursement

Pour les spectateurs qui veulent conserver leur place pour Messmer : les billets restent valables pour la nouvelle date de 2026 ; dès que cette date sera arrêtée, les billets mis à jour leur seront transmis.

Pour ceux qui souhaitent échanger leur billet : quatre possibilités s’offrent à eux. Ils peuvent choisir de venir applaudir SOJA le 28 septembre, Michaël Gregorio le 13 ou 14 septembre, Thomas Marty le 5 octobre, ou encore The Dire Straits Experience le 26 octobre. Pour changer leur billet, il leur suffira de répondre au mail qui leur sera envoyé ; si le prix de leur nouveau billet est inférieur, la différence leur sera remboursée, et s’il est supérieur, ils seront invités à passer chez Radio1 Fare Ute pour régler la différence.

Dernière option : se faire rembourser son billet, toujours en répondant au mail de Sonia Aline Productions, en précisant la référence de vos billets et vos coordonnées bancaires. Attention, cette option doit être exercée avant le 28 janvier 2025.