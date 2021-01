Pas besoin de test PCR pour se rendre en Métropole, confirme le Pays

Condition d’entrée aux États-Unis À compter du 26 janvier 2021, le centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) exige que tous les passagers âgés de 2 ans ou plus prévus sur un vol à destination des États-Unis, quel que soit leur statut vaccinal, présentent à l’enregistrement : – soit un résultat de test viral négatif au Covid-19 effectué au cours des 3 jours précédant leur vol international ; – soit, dans le cas d’une infection antérieure au Covid-19, au cours des 3 derniers mois avant le départ, un résultat de test viral positif, ainsi qu’une lettre officielle d’un médecin indiquant que le passager est complètement rétabli et qu’il est autorisé à voyager. Les tests RT-PCR et les tests antigéniques rapides sont acceptés et les documents de résultat de test doivent clairement mentionner le nom de l’autorité médicale ayant effectué le test, la date du test, le type de test effectué, le nom du voyageur et le résultat du test. En cas de résultat négatif, le document doit clairement stipuler « ARN négatif SARS-COV2 non détecté » ou « Antigène SARS-COV2 Non détecté » ou « Covid 19 non détecté ». Dans l’immédiat, l’Institut Louis Malardé (ILM) propose aux voyageurs, en partance pour les États-Unis, la possibilité d’effectuer un test viral au Fare Covid de l’ILM à Papeete. Il suffit de se présenter, sans rendez-vous et avec son billet d’avion, 3 jours avant son voyage pour un test PCR ou la veille du départ pour un test antigénique (ou le matin si le voyage est le soir même). Le Fare Covid est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 15h00 en journée continue et dimanche de 7h30 à 12h00. Le test n’est alors pas gratuit : 17 100 francs pour un test PCR, 5 700 francs pour un test rapide. Avec communiqué