L’équipe venue au fenua pour les pré-repérages du tournage a visité Tupai en fin de semaine dernière. Et l’atoll semble être le lieu le plus prometteur pour servir de décor au film.

À la recherche d’extérieurs pour tourner le film Waltzing With Brando, qui retracera la conception de l’hôtel « écologique » voulu par l’acteur dans les années 70, l’équipe venue des États-Unis s’est rendue en fin de semaine dernière sur l’atoll de Tupai, au nord de Bora Bora. Et aurait été séduite par l’endroit, qui pourtant n’est pas en état actuellement de recevoir un tournage.

Rachetée par le Pays pour près de 700 millions de Fcfp, l’ancienne propriété de Me Lejeune avait été aménagée aux frais du Pays au début des années 2000 et avait servi de lieu de villégiature au président d’alors, Gaston Flosse. Tupai est en vente, à un prix non spécifié, via la Délégation polynésienne aux investissements qui souhaite y voir construire un complexe touristique. Nul doute qu’un film hollywoodien pourrait être une belle publicité pour encourager les investisseurs. Les lieux aujourd’hui pratiquement à l’abandon auront besoin d’un petit lifting si un tournage doit y avoir lieu, et il paraît difficile de loger une équipe de tournage dans les anciennes « villas » présidentielles, mais le Pays serait disposé à effectuer la réfection de la piste d’atterrissage et de la passe.