Paul Dewandre et Thierry Garcia triomphent sur le motu de l’InterContinental

Le public a répondu en nombre à l’invitation de SA Productions pour l’ultime représentation de « Les Hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 3». Paul Dewandre et Thierry Garcia ont clôturé, samedi soir, sur le Motu de l’Intercontinental Ressort Spa Tahiti, leur odyssée planétaire sur les relations du couple. La pièce de théâtre, adapté du livre de John Gray par Paul Dewandre, a réjoui les spectateurs.

Dans le grand espace de plein air, le public a savouré l’humour des deux artistes pour ce dernier rendez-vous. L’auditoire a apprécié la finesse des écrits de John Gray dont l’adaptation s’agrémente de quelques spécificités locales. Le public est accroché et se sent alors plus proche de l’artiste. Sentiment renforcé par Thierry Garcia, l’imitateur-chanteur qui joue au milieu du public ou harangue l’audience, qui réagit bien volontiers aux propos du comédien.

L’imitateur a livré des compositions de grand talent tant pour la « conseillère en costume » Cristina Cordula que pour le « surfer jaune » Brice de Nice. Il convoque aussi avec justesse un répertoire de chanteurs qui finit de faire chavirer le cœur du public.

L’essai de John Gray a été écrit en 1992; force est de constater que si beaucoup de choses ont changé, rien n’a changé. L’homme serait plus « rationnel » et la femme plus « émotionnelle ». Chacun a son avis, mais les caricatures des comportements de l’homme et de la femme dans leur quotidien de couple étaient déjà un terreau fertile dans les années 90, ils le sont encore aujourd’hui, comme l’a brillamment prouvé ce troisième opus.

(Texte et photos C. Savriacouty)