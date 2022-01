Pierre Couturat peint « Haute couture »

Pierre Couturat expose une trentaine d’œuvres inspirées de la pièce de théâtre « Haute couture » à la galerie des tropiques du 18 au 29 janvier. Habitué à l’acrylique fluide, il s’essaye ici à intégrer des matériaux solides à ses œuvres. La pièce, elle, se jouera au petit théâtre de la Maison de la culture les 27, 28, 29 et 30 janvier.

Pierre Couturat est d’abord adepte de la restauration de meubles et de peinture à l’acrylique mais il ne se limite pas dans le choix des supports et des thèmes. Écran de télévision, d’ordinateur, rideau de douche, bois ou carton… L’adaptation est constante dans sa peinture. À l’avenir il compte s’essayer au métal. Dernièrement il a enfin eu l’occasion d’intégrer des matériaux en trois dimensions dans ses tableaux. C’est sur une demande de l’auteur de la pièce Haute couture qu’il a réalisé une trentaine d’œuvres qui sont exposées à la Galerie des tropiques depuis hier.

« Le thème n’est pas limitant mais inspirant »

Haute couture raconte l’histoire de huit femmes qui ont marqué l’histoire de la mode et dont les noms n’y sont pas tous entré. Pour une fois, une pièce de théâtre leur est consacrée. Et pour y faire écho, Pierre Couturat a pris plaisir à décliner un thème qu’il estime inspirant et non pas limitant. « Lorsqu’on parle de Coco Chanel, de Carven ou Schiaparelli il y a des couleurs privilégiées, explique-t-il. Mes peintures sont orientées par ces couleurs et par la personnalité de ces femmes, telles que je les ai imaginées en lisant des biographies ou telles qu’elles sont représentées dans la pièce ». Pour les découvrir il faut se rendre à la galerie des tropiques avant le 29 janvier, de 9 heures à midi puis de 14 heures à 17 heures.