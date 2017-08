Pirae interdit le « bruit »

L’information attire l’attention dans le dernier journal officiel. Le 19 juillet dernier, la commune de Pirae a pris un arrêté particulièrement détaillé réglementant le « bruit » sur l’ensemble de la commune. Le principe est simple : « Tout bruit anormalement gênant » est tout simplement « interdit, de jour comme de nuit ». Même s’il existe quelques exceptions…

Les habitants de Pirae vont dormir tranquille, c’est le moins que l’on puisse dire. Le 19 juillet dernier, le conseil municipal de la commune d’Edouard Fritch a pris un arrêté « règlementant le bruit ». Un arrêté particulièrement fourni et détaillé sur ses conditions d’application. Principe général : « Tout bruit anormalement gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution ou de surveillance, est interdit, de jour comme de nuit ». Et le texte est adapté à quasiment tous les cas de figure possibles : il concerne les voies publiques, privées, les « occupants d’habitations ou de leurs dépendances », les travaux de jardinage, les animaux, les véhicules, les chantiers, les véhicules de livraison et même les groupes de danse…

Pour chaque cas de figure, des dérogations sont possibles ou prévues. Des horaires pour le jardinage, la livraison de marchandises ou les chantiers. Des dérogations pour les festivités des 29 juin, 14 juillet, du réveillon et du jour de l’an. Des horaires de répétition sont également prévus pour les groupes qui répètent pour le Heiva, mais uniquement dans deux lieux possibles : l’école Tuterai Tane ou Aorai tini hau.

L’arrêté a en fait abrogé plusieurs décisions prises entre 1984 et 2004 et qui réglementaient le bruit pour des raisons spécifiques. Le nouveau texte encadre tous les cas de figure possible et ses dispositions sont entées en vigueur le 1er août dernier. Les infractions seront punies d’une contravention et pourront également déboucher sur la « confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ».