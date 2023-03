Plus de 3 tonnes de déchets ramassées à la Pointe des pêcheurs

Ce samedi matin, plus de 200 personnes se sont mobilisées pour une grande opération de nettoyage de la Pointe des pêcheurs à Punaauia. Le volume de déchets sauvagement abandonnés dans la zone est toujours aussi important malgré la présence d’une brigade verte au sein de la commune depuis 2016.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C’est en tout cas ce que pensent les 200 personnes qui ont répondu positivement à l’invitation lancée par l’association Tamarii no Nuuroa. Ce samedi, petits et grands, habitants de Punaauia ou non, ont retroussé leurs manches. Objectif : nettoyer la zone partant de l’ex Méridien jusqu’à l’embouchure de la Punaruu. Ainsi, le littoral, les routes, mais aussi les points d’eau ont été débarrassés des déchets qui se sont accumulés depuis l’an dernier. Car cette grande opération de nettoyage est menée une fois par an. Pour Douglas Tuahine de Tamarii no Nuuroa, le constat est « malheureux » puisque malgré la création d’une brigade verte à Punaauia, la situation environnementale au niveau de la zone ne s’améliore pas. « On a une brigade nature mais je ne sais pas à quoi elle sert. La prévention, je ne sais pas si c’est fait puisqu’on ne la voit jamais », dénonce le vice-président de l’association qui pense qu’il est grand temps de passer à la répression. « Je ne sais pas s’ils ont déjà verbalisé des personnes pour des déchets jetés sur la voie publique. Je ne sais pas quel est leur bilan, mais on n’avancera pas puisque les mecs peuvent jeter leurs déchets en sachant que des personnes viendront les ramasser ».

Une situation que le maire de Punaauia, Simplicio Lissant ne conteste pas puisque cette fameuse brigade verte est en fait « en pleine restructuration ». Elle devrait être réorganisée « rapidement » avec des personnes davantage « impliquées ». Une police spécialisée qui une fois bien en place pourra mieux « surveiller et intervenir en cas d’atteinte à l’environnement ».

En attendant, le tavana qui habite les environs n’a pas hésité à parcourir le quartier pour participer au ramassage. Un « mouvement collectif et citoyen » important pour le maire de la commune qui salue l’initiative. « Ce sont des lieux où nos enfants vont, explique le maire. Donc c’est important d’être citoyen et de montrer un peu de civisme. Et puis au-delà de ça, c’est un appel à tous les usagers qui viennent dans le quartier et qui ont tendance à jeter leur pehu n’importe où alors qu’il y a des poubelles prévues pour ça ».

Cette année, la mobilisation des uns et des autres, sur terre et à l’eau, a permis de retirer de la nature plus de 3 tonnes de déchets.