Préavis suspendu dans les enseignes du groupe Wane

D’après la confédération syndicale O oe to oe rima, le préavis de grève déposé jeudi dernier auprès de la direction du groupe Wane a été suspendu ce week-end. Une réunion doit avoir lieu aujourd’hui entre l’intersyndicale et le groupe Carrefour.

Il n’y a pas de grève au sein du groupe Wane, pour le moment. Le préavis a été suspendu ce week-end, d’après Atonia Teriinohorai, secrétaire général du syndicat O oe to oe Rima. Ce préavis concerne l’ensemble les établissements Champion, Easy Market, Wan distribution, Food, Carrefour, Cedis, Sopal, PBC et Sodimac, ainsi que Champion Toa Moorea.

Une réunion est prévue ce mercredi entre la direction des Carrefour et l’intersyndicale composée de la CSTP-FO, la CSIP, O oe to oe rima, A tia i mua et Otahi.

Quatorze points sont à l’ordre du jour parmi lesquels des demandes « d’augmentation de salaire, de déplafonnement de l’ancienneté, de revalorisation des primes de départ à la retraite, d’uniformisation de la durée des droits à congés annuel, ou encore d’automatisation du paiement par virement bancaire du 13ème mois et de la prime d’intéressement ».