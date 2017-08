Rentrée des 6èmes : « Maintenant on est des grands »

Les vacances sont officiellement terminées. Les collégiens et lycéens de la Polynésie ont repris le chemin des cours mercredi matin. Pour certains élèves cette rentrée à une saveur particulière, c’est le passage chez les grands pour les sixièmes. Entre appréhension et excitation.

7 heures 05, les grilles du collège de Mahina s’ouvrent aux nouveaux collégiens. Et oui cette année, certains élèves passent de la primaire au collège. Un passage « chez les grands » toujours un peu particulier et symbolique. Ce passage est encore plus important pour Haunui. Le jeune garçon arrive tout juste des Australes. Intimidé, il pouvait compter sur le soutien de son papa, Warren, déjà très fier de lui.

Dans la cour, parents et enfants consultent le tableau afin de savoir le nom de leur classe. Neptune, Mars, Pluton… Le collège de Mahina a choisi de nommer ses dix classes de sixième du noms de planètes du système solaire. Les choses sérieuses commencent donc déjà avec un peu d’astronomie. Les élèves sont ensuite appelés à se regrouper près de leur professeur principal en fonction de leur classe. L’appel est fait, tout le monde est là, c’est partie pour la visite du collège. Ici les classes de techno, ici la vie scolaire, là le terrain de sport…Tout le monde monte ensuite en classe pour découvrir son emploi du temps. C’est aussi là que les sixièmes découvrent leurs fournitures fournies par le collège et les manuels qui les accompagneront pendant un an. L’ambiance est studieuse…

9 heures 05, la sonnerie de la récréation retentit. C’est le moment de débriefer ses premières heures de collégiens. Pour Eugénie et Taharaura, pas de problèmes, l’entrée en sixième était attendue avec impatience.

Pour les garçons, l’important c’est de se retrouver entre copains de primaire pour faire le poids face aux troisièmes, tellement impressionnants.

Deuxième sonnerie, c’est l’heure de remonter en classe et d’écouter les derniers conseils des professeurs principaux. La rentrée en sixième est aussi un moment particulier pour les professeurs. L’occasion de rassurer et de guider ces jeunes élèves, comme l’explique Mme Grand, professeure d’anglais et professeure principale de la 6ème Neptune.

Pour cette première journée, les élèves ont pu rejoindre leurs parents à 11 heures. Mais vendredi, le rythme scolaire reprendra ses droits.