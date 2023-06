Premier cas de dengue en trois ans : une campagne lancée pour éviter la propagation

Un voyageur arrivé d’Asie du Sud-Est, et qui a séjourné à Tahiti puis à Moorea, a été identifié comme porteur de la dengue. De quoi inquiéter les autorités sanitaires qui rappellent que la maladie n’a plus circulé depuis trois ans au fenua. Des désinsectisations ciblées vont avoir lieu dans les prochains jours et la population est appelée à la vigilance.

Le patient, atterri il y a une semaine au fenua, aurait développé rapidement des symptômes suspects. Il s’est présenté quelques jours plus tard chez un médecin de Moorea, ce qui a permis, d’après le Bureau de veille sanitaire, un « diagnostic suffisamment précoce pour agir rapidement et éviter une épidémie ». Et pour ça, une seule solution, explique le bureau rattaché à l’Arass, « l’élimination rapide des moustiques susceptibles d’avoir piqué le patient avant qu’ils puissent transmettre le virus ».

Deux zones ciblées à Haapiti et Maatea

Raison pour laquelle des traitements insecticides à base de deltaméthrine vont être mis en œuvre par la direction de la Santé, dans un rayon d’environ 100 mètres autour des lieux où le patient a séjourné. Sont concernés, les pensions Te aroha de Maatea et Te Fare Arana de Haapiti, à Moorea. Ces désinsectisations sont prévues en deux phases, ce jeudi 22 juin et le mercredi 28 juin, « au lever du soleil ou peu après » et seront menées avec la mairie de Moorea. Les riverains sont invités à laisser leurs portes et fenêtres ouverts lors des traitements « pour que les moustiques qui se cachent dans les maisons soient touchés », de couvrir leurs aliments, bassins à poissons et autre aquariums et de prévenir les autorités (au 40 50 37 45) en cas de présence de ruches à proximité.

Le Ministère de la Santé en profite pour appeler à la vigilance sur cette maladie, qui a fait plusieurs morts, enfants comme adultes, au fenua entre 2016 et 2020. Il convient bien sûr de consulter un médecin dès l’apparition de symptômes suspects (forte fièvre, maux de tête, courbatures, nausées, éruption cutanée…), de se protéger des piqûres (à l’aide de répulsif, de vêtements longs, ou à défaut, d’insecticides ou de tortillon), d’éliminer les gîtes larvaires autour de chez soi et sur les lieux de travail (sous-pots, fosses septiques mal colmatées, gouttières, bâches mal tendues, pirogues, encombrants et déchets divers…).